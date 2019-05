Polémico desfile de crianças para adoção no Brasil será investigado

Um polémico desfile de crianças aptas para adoção realizado na terça-feira num centro comercial no estado brasileiro de Mato Grosso, e que causou revolta nas redes sociais, será investigado, segundo indicaram na quinta-feira fontes oficiais.

O inspetor-geral nacional de justiça, o juiz Humberto Martins, instaurou na quinta-feira um inquérito para que o evento, denominado "Adoção na Passarela", no Pantanal Shopping, seja investigado e os responsáveis processados caso se verifique uma violação dos direitos dos menores.

O departamento de Assuntos Internos da Justiça de Mato Grosso deverá enviar informações detalhadas do controverso evento, que contou com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) naquele estado, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma instituição pública que zela pelo trabalho do sistema judiciário no país.