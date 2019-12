Polícia acusado de homicídio qualificado de menina de 8 anos no Brasil

O Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro, Brasil, acusou esta terça-feira de homicídio qualificado o agente da polícia suspeito de matar uma menina de oito anos, durante uma operação policial numa favela do Complexo do Alemão, em setembro.

Em comunicado, o MP do Rio de Janeiro anunciou a acusação do polícia militar (PM) Rodrigo José de Matos Soares, acrescentando que, caso condenado, o agente poderá cumprir pena de 12 a 30 anos de prisão.

A menina Ágatha Félix foi atingida, em 20 de setembro, com um tiro nas costas enquanto viajava numa carrinha, acompanhada pela mãe, no Complexo do Alemão, um conjunto de favelas na parte norte da capital fluminense.