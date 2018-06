Policia angolano suspeito de execução sumária de assaltante fica em prisão preventiva

PGR referiu ainda que foram constituídos arguidos outros seis agentes.

Por Lusa | 11:01

O agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) filmado a abater a tiro, numa rua de Luanda, um alegado assaltante já imobilizado e ferido, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, divulgou a Procuradoria-geral da República (PGR) angolana.

Em comunicado, a PGR referiu ainda que foram constituídos arguidos outros seis agentes.

A PGR confirmou "que tomou conhecimento dos vídeos postos a circular nas redes sociais", de 01 de junho, em que um agente do SIC "aparece a disparar contra um cidadão supostamente envolvido numa ação criminosa, ferido e deitado no chão sob domínio policial, no âmbito de uma operação de reposição da ordem".