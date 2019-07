Polícia brasileira pede análise de atividades financeiras de jornalista do The Intercept - jornal

O portal jornalístico O Antagonista noticiou hoje que a Polícia Federal brasileira pediu um relatório das atividades financeiras de Glenn Greenwald, jornalista do The Intercept, responsável pela divulgação de mensagens que colocam em causa a imparcialidade da Lava Jato.

O atual ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal (PF) brasileira, Sergio Moro, é um dos principais visados nas investigação do The Intercept, que revelou alegadas mensagens secretas, obtidas de uma fonte anónima, trocadas entre Moro e procuradores da Operação Lava Jato, à época quando era o juiz responsável por analisar os processos da investigação em primeira instância.

De acordo com O Antagonista, a Polícia Federal pediu ao Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf) um relatório das atividades financeiras do jornalista, com o objetivo de verificar qualquer movimentação atípica que possa estar relacionada com uma alegada invasão dos telemóveis de integrantes da Operação Lava Jato.