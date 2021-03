Polícia britânico acusado de morte de Sarah Everard em Londres fica em prisão preventiva

Um polícia britânico ficou em prisão preventiva depois de ter comparecido hoje perante um tribunal para responder pelo sequestro e morte de uma londrina cuja morte chocou o Reino Unido.

Wayne Couzens, 48 anos, deverá declarar-se culpado ou inocente numa sessão em 09 de julho, no tribunal penal de Old Bailey, em Londres, antes do julgamento cuja data provisória de arranque está marcada para 25 de outubro.

Este oficial da unidade de Polícia de Londres responsável pela proteção de representações diplomáticas compareceu por videoconferência, durante meia hora, perante o tribunal, a partir de uma prisão de alta segurança da capital britânica, onde está detido, tendo apenas confirmado a sua identidade e data de nascimento.