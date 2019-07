Polícia de Hong Kong ameaça usar força para retirar manifestantes do Parlamento

A polícia de Hong Kong anunciou que se prepara para retirar à força os manifestantes pró-democracia que invadiram hoje o edifício do Parlamento, e que o Governo da cidade diz terem agido com "extrema violência".

Um grupo de centenas de manifestantes entrou hoje na sede do Conselho Legislativo de Hong Kong, depois de derrubar barreiras e quebrar janelas, tendo hasteado uma bandeira da era colonial britânica, perante a impotência das forças policiais.

"Os manifestantes radicais entraram em força e com extrema violência no complexo do Conselhos Legislativo", disse hoje o Governo de Hong Kong, em comunicado, descrevendo a atuação dos manifestantes como "inaceitável pela sociedade".