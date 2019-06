Polícia de Hong Kong tenta desimpedir as ruas, manifestantes recusam sair

A polícia de Hong Kong começou hoje a tentar desobstruir as ruas nas imediações da sede Governo, onde permanecem centenas de manifestantes.

A polícia pediu cooperação para esvaziar as ruas do centro, onde centenas de pessoas continuam concentradas, mas os manifestantes responderam com cânticos, alguns ajoelhados perante os agentes.

De acordo com as organizadores do protesto de domingo, cerca de dois milhões dos sete milhões de residentes saíram à rua em protesto contra a proposta de lei da extradição e contra a chefe do Executivo, Carrie Lam, cuja renúncia é exigida por muitos.