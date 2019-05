Polícia detém grupo que clonava cartões bancários no centro de Moçambique

A Polícia moçambicana deteve em Chimoio, centro do país, quatro pessoas suspeitas de clonarem cartões multibanco e apreendeu 29 cartões de vários bancos, disse esta terça-feira à Lusa fonte da corporação.Os suspeitos copiavam os cartões nas caixas automáticas de levantamento enquanto prestavam ajuda aos clientes com pouco domínio da operação, disse o porta-voz do comando da Polícia da República de Moçambique da província de Manica, Mateus Mindu.O prejuízo causado por este tipo de fraude ainda não é conhecido, afirmou Mateus Mindu, adiantando, contudo, que as maiores vítimas são antigos combatentes pensionistas."Os indivíduos foram flagrados no domingo, em mais uma incursão, e foram encontrados com cartões de diferentes bancos", referiu o porta-voz, frisando que "o número de vítimas pode ser elevado".A PRM envolveu-se numa troca de tiros com o grupo para a sua neutralização.Mateus Mindu apelou para que, quando necessitem de ajuda, os utilizadores de cartões bancários peçam ajuda a funcionários bancários ou agentes de segurança nas ATM.Este é o segundo grupo detido em Manica, este ano, após uma outra detenção ocorrida no distrito de Vanduzi, onde os maiores alvos eram professores.