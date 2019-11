Polícia detém suspeito dos esfaqueamentos na Holanda

A polícia holandesa anunciou este sábado a detenção de um homem de 35 anos, suspeito do esfaqueamento que ocorreu numa zona comercial em Haia, Holanda, esta sexta-feira."Na sequência da agressão com faca cometida em Grote Marktstraat, acaba de ser detido um homem de 35 anos, no centro de Haia", indicou a polícia, precisando que o suspeito "não tem residência fixa"."Vai ser transferido para uma esquadra da polícia onde será interrogado", acrescentou a polícia.Três menores ficaram feridos na sequência deste incidente.Os esfaqueamentos decorreram no centro de Haia. Os investigadores ainda estão a apurar os motivos do suspeito.