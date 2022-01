Polícia detém um suspeito de incêndio na Assembleia Nacional sul-africana

A Assembleia Nacional da África do Sul continua em chamas, este domingo à tarde, horas depois do início do incêndio que deflagrou esta madrugada. A polícia sul-africana também confirmou que um suspeito está a ser interrogado sobre o incidente.

De acordo com o porta-voz da Assembleia Nacional, Moloto Mothapo, o local onde os deputados se reúnem foi completamente destruído pelo incêndio. "O fogo ainda não se apagou", acrescentou.

Até ao momento, não houve relato de vítimas neste fogo na Assembleia Nacional, que fica na Cidade do Cabo.