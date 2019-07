Polícia e manifestantes confrontam-se em Porto Rico, mais protestos esperados hoje

Um grupo de manifestantes, que exigia a renúncia do governador de Porto Rico, foi atingido no domingo com gás pimenta pela polícia, um dia antes de um protesto, agendado para hoje, contra Ricardo Rosselló.

As forças de segurança recorreram a gás pimenta para dispersar o grupo, que procurava bloquear a saída de Rosselló e de outros políticos de uma reunião em Guyanabo, perto da capital, São João, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.

Os manifestantes gritavam palavras de ordem como: "Ricky, queremos que vás embora!" ou "Ricky ditador".