Polícia faz buscas na sede do partido de Jair Bolsonaro por suspeita de corrupção

Mandados judiciais de busca e apreensão na sede do Partido Social Liberal foram cumpridos.

Por Lusa | 14:46

Uma das sedes do Partido Social Liberal (PSL), do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi alvo de buscas realizadas esta segunda-feira pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de candidaturas fantasmas nas eleições de 2018.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades brasileiras, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede do PSL e numa gráfica em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, e também em gráficas localizadas nas cidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Lagoa Santa.

Designada operação "Sufrágio Ostentação", a investigação procura esclarecer suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos referentes a campanhas eleitorais de mulheres do PSL.