Polícia holandesa realiza a maior apreensão de metanfetamina de sempre na Europa

A polícia holandesa apreendeu cerca de 2.500 quilos de metanfetamina ocultos numa parede dupla num armazém da cidade portuária de Roterdão, naquela que é a maior apreensão de sempre na Europa, anunciaram esta quarta-feira as autoridades.

O valor de mercado estimado da droga ascende a centenas de milhões de euros, segundo a polícia, que confirmou que "nunca tinha sido descoberta na Europa" tamanha quantidade de droga.

Os agentes da polícia apreenderam a metanfetamina na semana passada durante uma operação de rotina num armazém em Roterdão, após se aperceberem de que as dimensões interiores do piso superior eram mais pequenas do que as exteriores.