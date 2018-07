Polícia impede manifestação de ex-trabalhadores da Brigada de Limpeza da Presidência angolana

Por Lusa | 14:07

Dezenas de antigos trabalhadores da Brigada Especial de Limpeza (BEL) da Casa de Segurança da Presidência da República de Angola foram impedidos hoje pela polícia angolana de marchar até ao Palácio Presidencial para reclamar o pagamento de indemnizações.

Concentrados na manhã de hoje no largo da Mutamba, centro da cidade de Luanda, os mais de 70 antigo trabalhadores da BEL, no período do ex-chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos, tencionavam marchar até ao Palácio Presidencial para reclamar o pagamento de indemnizações.

Confrontados no local pelo efetivo da policial nacional sobre a legalidade da manifestação, os ex-trabalhadores da BEL disseram que "comunicaram previamente ao Governo de Luanda e ao Comando Provincial da Polícia", mas ainda assim viram frustrada a sua pretensão.