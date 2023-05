Polícia mata um dos assaltantes a uma igreja católica em Luanda

Um assalto a uma igreja católica, em Luanda, resultou na morte de um dos atacantes no confronto com a polícia, anunciaram esta terça-feira as autoridades policiais.

Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, o assalto ocorreu no bairro Mulundo, distrito urbano de Sequele, quando um grupo de homens não identificados, armados, escalou o muro e invadiou o espaço na madrugada de segunda-feira.

Durante a ação, os assaltantes pretendiam levar dinheiro, numa quantia não especificada, dois computadores portáteis, um 'tablet', um projetor e uma impressora, segundo a mesma fonte.

No local, encontravam-se um padre, venezuelano, e uma madre, portuguesa, que sob ameaças de morte foram obrigados a entregar os bens.

"O facto ocorreu quando o corpo sacerdotal se encontrava a descansar, foram surpreendidos pelos meliantes, escalonaram o muro, arrombaram a porta e introduziram-se, sob ameaças de morte subtraíram os valores monetários e outros haveres", disse.

Nestor Goubel referiu que a polícia foi chamada a acudir à situação, tendo os assaltantes fugido do local, mas abrindo fogo contra os efetivos policiais.

"Em resposta, os nossos efetivos abriram fogo e atingiram mortalmente um dos meliantes. Foi possível ainda recuperar todos os pertences que os mesmos haviam retirado da residência dos padres", disse o porta-voz, salientando que as investigações prosseguem para a localização e detenção dos restantes envolvidos.