Polícia moçambicana detém homem indiciado por falsificação de resultados de testes à Covid-19

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve um homem suspeito de falsificar testes de covid-19 com resultados negativos, anunciou esta sexta-feira o porta-voz da corporação.

"Neste processo, nós conseguimos prender este indivíduo e apreender alguns testes falsos, que seriam enviados para pessoas que os teriam solicitado para fins de viagem", declarou Leonel Muchine, porta-voz da polícia moçambicana na cidade de Maputo.

O indiciado, que confessou o crime, trabalhava com outro indivíduo, que agora se encontra foragido, segundo as autoridades.

"Estamos a trabalhar para a localização do seu comparsa", afirmou o porta-voz da polícia.

O teste negativo de covid-19 é obrigatório para quem quer sair ou entrar no país e as autoridades têm reforçado a fiscalização nas fronteiras desde que o chefe de Estado, Filipe Nyusi, anunciou, em 29 de outubro, a retoma da emissão de vistos de turismo e o fim da necessidade de quarentena para quem chega com teste negativo ao país.

Moçambique contabiliza um cumulativo de 14.877 casos de covid-19, 121 óbitos e 13.053 (87%) de pessoas dadas como recuperadas.