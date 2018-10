Polícia turca admite que jornalista Jamal Khashoggi foi morto no consulado saudita -- fonte governamental

Por Lusa | 23:49

A polícia turca admitiu hoje que o jornalista saudita Jamal Khashoggi, dado como desaparecido desde terça-feira em Istambul, foi morto no consulado do seu país, indicou à agência noticiosa France-Presse (AFP) uma fonte próxima do Governo.

"Nas suas primeiras conclusões a polícia considera que o jornalista foi morto no consulado por uma equipa que de deslocou especialmente a Istambul e partiu no mesmo dia", declarou esta fonte.

A polícia turca já tinha referido que um grupo de sauditas se deslocou ao consulado do seu país em Istambul quando Khashoggi se encontrava no local, e que o jornalista nunca deixou a representação diplomática, onde de deslocou devido a uma questão burocrática.