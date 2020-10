Polícia usa canhões de água para dispersar manifestantes em Banguecoque

A polícia usou esta sexta-feira canhões de água em Banguecoque para tentar dispersar centenas de manifestantes que desafiaram a proibição de reunião de mais de cinco pessoas, imposta pelo Governo da Tailândia, para exigir a demissão do primeiro-ministro.

Ao início da noite de Banguecoque (menos seis horas em Lisboa), a polícia decidiu usar canhões de água contra os manifestantes e preparava-se para avançar contra os ativistas pela primeira vez desde o início do movimento pró-democracia, que se tem manifestado nas ruas há vários meses.

Segundo a agência de notícias francesa AFP, que tem jornalistas presentes no local, os canhões, que disparam água misturada com produtos químicos, foram usados pela unidade de choque contra os manifestantes reunidos desde as 17h00 locais (11h00 em Lisboa) no centro da capital.