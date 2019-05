Politécnico da Guarda lança pós-graduação para ajudar a prevenir lesões no futebol

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai lançar uma pós-graduação sobre métodos de treino específicos para prevenir lesões no futebol, que se destina a treinadores profissionais, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado do IPG, a pós-graduação será realizada em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pretende "formar treinadores profissionais de futebol em metodologias de treino que evitam lesões durante a competição".

O anúncio do lançamento do curso será feito na segunda-feira na conferência "Formar para Jogar", a realizar pelas 14:00, no auditório do IPG, com a presença de Hermínio Loureiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).