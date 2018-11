Politécnico de Coimbra cria dispositivo inovador para determinação de grupo sanguíneo

Por Lusa | 12:09

A Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico de Coimbra (ESTeSC-IPC) está a desenvolver um dispositivo que permite identificar um grupo sanguíneo de forma mais rápida, simples e económica, foi hoje anunciado.

Segundo a ESTeSC-IPC, com o projeto do novo dispositivo, que foi distinguido com uma bolsa 'StartUp Voucher', pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, "identificar o grupo a que pertence uma amostra de sangue poderá passar a ser um processo mais rápido, simples e económico do que o atual".

"A ideia passa por criar uma microplaca que permitirá analisar 12 amostras de sangue em simultâneo, reduzindo, assim, para mais de metade, os custos com o procedimento de determinação sanguínea", explica a ESTeSC em comunicado hoje enviado à agência Lusa.