A ponte 25 de Abril que liga Lisboa a Almada vai encerrar entre as 0h00 e as 7h00 de domingo e também no dia 31 no mesmo horário.



Divulga a Infraestruturas de Portugal que o corte total da circulação rodoviária em ambos os sentidos da ponte resulta da necessidade de realizar trabalhos de conservação. O corte de tráfego, num período de sete horas estará devidamente sinalizado.

Em alternativa, a circulação rodoviária deve ser realizada pela Ponte Vasco da Gama, que liga Lisboa a Alcochete.