Ponte Vasco da Gama com 12 quilómetros de fila. Veja as imagens

A fila de trânsito na Ponte Vasco da Gama estendia-se ao longo de todo o tabuleiro pelas 13h00 deste domingo, no sentido norte-sul.



Segundo o CM apurou, o congestionamento deve-se ao grande afluxo de trânsito provocado pelo encerramento da Ponte 25 de Abril devido à Meia Maratona e às obras em curso que limitam a circulação. Devido ao calor, tal como no sábado, milhares de pessoas procuraram as praias da Margem Sul do Tejo, o que levou a congestionamentos.





É expectável que a circulação normalize ao início da tarde, com a reabertura do tráfego na Ponte 25 de Abril