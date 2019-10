População ativa cresce sustentada nos trabalhadores estrangeiros - BdP

A população ativa está a crescer em Portugal sustentada pelo contributo significativo dos trabalhadores estrangeiros, tipicamente mais jovens e mais escolarizados, segundo um estudo do Banco de Portugal que integra o Boletim Económico hoje divulgado.

Segundo o estudo, depois de uma queda da população ativa (população empregada e desempregada entre 15 e 64 anos) entre 2008 e 2016, esta passou a crescer a partir de 2017 e, "desde meados de 2018, a população ativa estrangeira tem permitido sustentar a evolução da população ativa em Portugal".

"Apesar do seu peso relativo diminuto, a população estrangeira residente em Portugal tem aumentado no período mais recente, muito em linha com a evolução dos fluxos migratórios, e tem contribuído favoravelmente para a evolução da população ativa e do emprego", lê-se na Caixa 3 do Boletim Económico de Outubro.