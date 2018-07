Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portagens do Interior com mais descontos

Governo estende reduções a viaturas de mercadorias de classe 1 e inclui o Pinhal Interior (A13) e Norte Litoral (A28).

Por Raquel Oliveira | 08:15

O preço das portagens nas autoestradas do Interior vai voltar a baixar, em janeiro do próximo ano, para os veículos de mercadorias das empresas instaladas naqueles territórios. Os novos descontos vão ainda ser alargados à A13 (Pinhal Interior) e à A28 (Norte Litoral) e aos veículos de mercadorias de classe 1, anunciou esta segunda-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques.



A nova redução varia entre os 15% e os 25% mas, ao contrário do que aconteceu em agosto de 2016, só irá abranger os veículos de mercadorias. O objetivo é, segundo o Executivo, promover a competitividade dos territórios de baixa densidade – regiões mais pobres do País – e das ligações transfronteiriças.



Os veículos das classes 2,3 e 4 passam assim a ter um desconto acrescido de 15% no período diurno e 20% no período noturno (das 20h às 8h00) e aos fins de semana.



Todos os veículos de mercadoria, incluindo os de classe 1, das empresas com sede nos municípios de baixa densidade - um total de 165 - terão ainda mais 25% de desconto, em qualquer horário.



Incluem-se aqui as empresas sediadas em 73 freguesias que, apesar de não estarem integradas em concelhos de baixa densidade, têm também acesso aos descontos.



Para as empresas destes territórios, os descontos naquelas autoestradas podem atingir os 80%, de acordo com as contas feitas pelo Governo.



Viana pede mudança de pórtico de Neiva

O presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, insistiu ontem na relocalização do pórtico de Neiva da A28.



Apesar de se manifestar satisfeito com a redução nos preços, o autarca considera que a localização da portagem penaliza "a mobilidade dentro do concelho, já que aquele pórtico encontra-se à entrada de uma zona industrial", sendo considerado um "entrave à atividade empresarial daquela região.