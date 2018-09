Portal de Fornecedores com taxa obrigatória de acesso

Por Lusa | 20:44

O Governo criou uma nova taxa obrigatória de acesso ao Portal de Fornecedores do Estado, que foi anunciado no final de maio com o objetivo de facilitar a vida das empresas na contratação pública.

Um decreto-lei, publicado hoje em Diário da República, dá conta de que a "inscrição no portal e a manutenção do registo criminal implica o pagamento anual de uma taxa, a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Justiça, relativa à disponibilização permanente da informação relacionada com o registo criminal dos fornecedores do Estado e dos respetivos titulares do órgão de administração, direção ou gerência, a qual constitui receita da Direção-Geral da Administração da Justiça".

Em 30 de maio, o Conselho de Ministros aprovou a criação do Portal de Fornecedores do Estado, sendo objetivo de o Governo "melhorar a concorrência e a transparência na contratação pública" e facilitar a vida das empresas que vão a estes concursos.