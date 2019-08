Portimonense e Belenenses SAD empatam a zero no arranque da I Liga

O Portimonense e o Belenenses SAD empataram hoje sem golos no jogo que abriu a edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Portimão.

A equipa algarvia, 12.ª classificada da época passada, e os lisboetas, nonos, somaram cada um o primeiro ponto da temporada, repetindo a igualdade registada no campeonato anterior (1-1) quando os 'azuis' visitaram Portimão.

O Benfica começa a defesa do título de campeão no sábado, em casa, frente ao Paços de Ferreira, no mesmo dia em que o FC Porto, vice-campeão, joga no terreno do Gil Vicente, enquanto o Sporting visita o Marítimo no domingo, numa jornada que se completa na segunda-feira.