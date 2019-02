Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto é o escolhido pelo grupo espanhol Restalia para abrir o primeiro The Good Burguer

Hamburgueria inovadora conta com Slim Burguer, com apenas 290 kcal.

Por Nelson Rodrigues | 20:23

A ementa do the good burguer (TGB) é variada, sendo que as estrelas do menu são os hambúrgueres.



São todos preparados no momento, para que se consiga apreciar o sabor da carne 100% bovina e desfrutar de uma experiência única, onde se pode saborear o pão único com receita patenteada.



A inovação é a palavra de ordem do TGB desde o início, pelo que o menu com que se apresenta em Portugal revoluciona o conceito de hamburgueria tradicional.



Uma das novidades diferenciadoras face a outros especialistas em hambúrgueres é o Slim Burguer, com apenas 290 kcal.



O espaço está aberto ao público desde o início deste mês na rua Caldas Xavier, Porto. O TGB apresenta-se como uma alternativa de qualidade ao Fast Food tradicional, menos formal e com um preço mais acessível.



O The Good Burger é um restaurante de inspiração nova-iorquina com um design de interiores cuidado e ao estilo industrial.