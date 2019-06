Porto espacial de Santa Maria com quatro consórcios pré-qualificados

O concurso para a construção, operação e exploração de um porto espacial na ilha de Santa Maria, nos Açores, tem quatro consórcios pré-qualificados, anunciou hoje o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes.

"Neste momento, o júri encontra-se a validar todas as informações entregues pelos quatro consórcios interessados", afirmou Gui Menezes, citado numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social do Governo Regional, acrescentando que "o número de concorrentes corresponde às expectativas da Região".

Numa primeira fase, em 2018, o Programa Internacional do Atlântico para o Lançamento de Satélites recebeu 14 propostas de consórcios internacionais, que "manifestaram o interesse em colaborar com empresas portuguesas e centros de investigação e engenharia portugueses para conceber, instalar e operar um porto espacial na ilha de Santa Maria", tendo sido selecionados cinco consórcios.