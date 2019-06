Porto Femme, o festival de cinema dedicado às mulheres, regressa hoje à Invicta

A 2.ª edição do Porto Femme -- Festival Internacional de Cinema arranca hoje, no Porto, com música, exposições, 'workshops' e filmes, "onde a mulher é a peça central", anunciou a organização.

A XX Element Project -- Associação Cultural promove, em quatro espaços da cidade Invicta, até sábado, dia 22 de junho, "trabalhos artísticos realizados por mulheres", e evidencia "os direitos das mulheres e da igualdade de género", pode ler-se no 'site' da organização.

Um total de 116 filmes produzidos em países europeus, americanos, asiáticos e africanos serão apresentados nas salas do Cinema Trindade, no hotel Selina Porto e no espaço cultural Maus Hábitos.