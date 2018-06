Porto marca "arranque formal" do processo para nova ponte sobre o Douro

Por Lusa | 11:21

A Câmara do Porto analisa numa reunião de terça-feira um protocolo a assinar com a congénere de Vila Nova de Gaia que formaliza o início do processo da nova ponte sobre o rio Douro, informou fonte autárquica.

O protocolo constitui o "arranque formal do processo" da nova ponte e "desencadeará uma série de procedimentos, como a elaboração de estudos de impacte ambiental e de mobilidade mais aprofundados, elaboração de cadernos de encargos e programas de concursos ou pedidos de pareceres", adianta o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na proposta a analisar na 18.ª reunião pública do atual mandato, a que a agência Lusa teve acesso.

Os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram em 12 de abril a construção de uma ponte sobre o Douro, à cota baixa, que vai ligar Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) e Campanhã (Porto), numa obra de 12 milhões de euros, inteiramente financiada pelas duas autarquias.