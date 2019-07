Portugal afastou-se da meta da dívida pública para este ano - Conselho de Finanças Públicas

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) afirma hoje que o rácio da dívida pública em percentagem do PIB subiu nos primeiros três meses do ano, afastando-se da meta prevista para o final deste ano.

"No que se refere à dívida pública, o rácio em percentagem do PIB elevou-se para 123%, no 1.º trimestre, afastando-se da meta prevista para o final do ano (118,6% do PIB)", indica o CFP no Relatório hoje divulgado sobre a Evolução orçamental das administrações públicas até março de 2019.

O organismo liderado por Nazaré Costa Cabral refere que este resultado, que reflete um aumento do rácio da dívida pública de 1,5% do PIB face aos 121,5% alcançados no trimestre anterior, "resulta de um crescimento da dívida pública nominal (2,2%) superior ao do PIB nominal anual terminado nesse trimestre (1%)".