Portugal assina projeto de apoio em língua portuguesa com Universidade Nacional Timor Lorosa'e

Por Lusa | 04:48

Portugal assinou hoje com a Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) o novo projeto de capacitação em língua portuguesa, com financiamento conjunto de 2,7 milhões de euros, destinado a reforçar as competências do Centro de Língua Portuguesa da instituição.

O projeto, cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e assinado hoje pelo embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira e pelo reitor da UNTL, Francisco Martins, insere-se na cooperação bilateral com a universidade pública timorense.

José Pedro Machado Vieira sublinhou que o projeto, dá seguimento à política de cooperação portuguesa com Timor-Leste "com um investimento constante e consistente na Educação", setor para onde é canalizada cerca de 80% da ajuda pública do Governo português ao país.