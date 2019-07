Portugal cai com Itália e joga acesso ao Mundial de futebol de praia com Espanha

A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu hoje com a Itália por 4-3, na terceira jornada do Grupo 1, e vai disputar a última vaga de acesso ao Mundial num 'play-off' com a Espanha, no sábado.

A equipa das 'quinas' terminou o agrupamento no terceiro posto e vai defrontar os espanhóis, terceiros do Grupo 2, em busca da quinta e última vaga europeia no campeonato do Mundo de 2019.

Os golos portugueses foram marcados por Léo Martins, aos cinco minutos, e Jordan, aos oito e 36, enquanto Gori, aos seis e 27, Gentilin, aos 32, e Ramacciotti, aos 34, faturaram para os transalpinos.