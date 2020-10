Portugal dos Pequenitos vai encerrar temporariamente para obras no início de novembro

O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai encerrar temporariamente a partir de segunda-feira para obras de melhoramento da rede de infraestruturas e para intervenções de requalificação paisagista, foi esta terça-feira anunciado.

A reabertura do "emblemático parque, lúdico e pedagógico, único no género no país e no estrangeiro, está prevista para março de 2021", afirma a Fundação Bissaya Barreto (FBB), numa nota enviada esta terça-feira à agência Lusa.

Durante o período de encerramento, o Portugal dos Pequenitos "continuará a estabelecer contacto com o público através das redes sociais, dinamizando atividades e publicando conteúdos de interesse para todas as idades", segundo a fonte.

Ivo Pimentel, administrador da FBB, citado no comunicado, destaca a importância da intervenção na valorização dos recursos existentes e realça que "este é o primeiro passo do projeto amplo, de requalificação e de expansão, de que o Portugal dos Pequenitos vai beneficiar nos próximos anos".

Idealizado por Bissaya Barreto, o Portugal dos Pequenitos, que foi projetado por "um dos mais marcantes arquitetos do modernismo português, Cassiano Branco", foi inaugurado em junho de 1940.

"Essencialmente dedicado à criança, este parque temático, único no género no país e no estrangeiro, colhe no entanto a admiração e o encanto de todas as idades, permanecendo como espaço-referência nas memórias afetivas de sucessivas gerações", refere a FBB, na sua página na internet.

Nele estão representados de "forma reduzida, mas com enorme rigor de escala e de execução, réplicas de casas tradicionais portuguesas, principais monumentos e referências arquitetónicas emblemáticas da história de Portugal, da sua cultura e influência no Mundo".