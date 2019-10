Portugal e Brasil querem jornais centenários como Memória do Mundo da UNESCO

Portugal e o Brasil estão a estudar um projeto de candidatura dos seus jornais centenários ao programa Memória do Mundo da UNESCO, anunciou na sexta-feira no Recife, o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa (API), João Palmeiro.

"Pela importância histórica destes jornais, pretendemos candidatá-los a Memória do Mundo, que é o programa da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) para os documentos", disse João Palmeiro.

O presidente da Associação Portuguesa de Imprensa falava, na sexta-feira, durante a inauguração de uma exposição conjunta de jornais centenários do Brasil e Portugal, que estará patente ao público até 17 de novembro na Galeria Baobá, no campus da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) no Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco.