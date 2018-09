Portugal e Croácia empatam 1-1 em jogo particular pós-Mundial2018 de futebol

Por Lusa | 21:42

A seleção portuguesa de futebol empatou hoje a um golo com a vice-campeã mundial Croácia, em jogo particular disputado no Estádio Algarve, o primeiro das duas seleções após o Mundial2018.

Os croatas foram os primeiros a marcar, por intermédio de Ivan Perisic, aos 18 minutos, mas ainda antes do intervalo, aos 32, o central português Pepe, que cumpriu hoje a sua 100.ª internacionalização, restabeleceu a igualdade.

Portugal, que se estreia na segunda-feira na Liga das Nações diante da Itália, no Estádio da Luz, em Lisboa, não contou neste particular com Cristiano Ronaldo, dispensado pelo selecionador Fernando Santos, e viu Sérgio Oliveira e Gedson Fernandes estrearem-se.