Portugal é há décadas "o parceiro mais constante" de Angola - ministro Siza Vieira

O ministro adjunto e da Economia português, Pedro Siza Vieira, afirmou hoje, em Luanda, que Portugal é, há décadas, "o parceiro mais constante" de Angola e mostrou-se confiante na melhoria das relações comerciais e de investimento bilaterais.

Siza Vieira falava aos jornalistas após a inauguração da 35.ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), onde esteve acompanhado pelos secretários de Estado portugueses da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias; da Economia, João Neves, e dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro.

Salientando que Portugal é, mais uma vez, o país com a maior delegação presente na FILDA, com cerca de três dezenas de expositores, Siza Vieira afirmou que as relações políticas e diplomáticas entre os dois países estão "num momento alto", pelo que a intenção de Portugal é que tal se possa traduzir no crescimento das relações comerciais e do investimento.