Portugal é um dos países com menos restrições à liberdade religiosa no mundo - Ferro

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, destacou hoje que Portugal é "um dos países com menos restrições à liberdade religiosa em todo o mundo", assinalando o primeiro Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-religiosa.

Na sexta-feira, a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, um projeto de resolução conjunto de PSD, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN e deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira no sentido de instituir o dia 22 de junho, ou seja hoje, como dia nacional da liberdade religiosa e do diálogo inter-religioso.

Numa mensagem, a que a agência Lusa teve acesso, Ferro Rodrigues referiu que hoje é a primeira vez que se comemora esta dia, cuja resolução partiu de uma proposta conjunta da Comissão da Liberdade Religiosa e do Alto Comissariado para as Migrações, na qual se sublinha que "a liberdade religiosa é um elemento fundamental para a existência de verdadeira dignidade na condição humana e para a concretização dos direitos humanos".