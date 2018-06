Portugal emite hoje até 1.250 ME em Bilhetes do Tesouro a 3 e a 11 meses

Por Lusa | 05:37

Portugal vai hoje ao mercado para arrecadar até 1.250 milhões de euros através de dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses.

As linhas de BT hoje leiloados têm maturidades em 21 de setembro de 2018 (três meses) e em 17 de maio de 2019 (11 meses) e o montante indicativo global é de 1.000 milhões de euros a 1.250 milhões de euros, anunciou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

No final de março, o IGCP realizou dois leilões de BT comparáveis: no leilão a três meses, Portugal colocou 300 milhões de euros a uma taxa de juro de -0,430% (ainda mais negativa do que a anterior) e no a 11 meses emitiu 950 milhões de euros com uma taxa de juro de -0,389% (menos negativa do a precedente).