Portugal entre os candidatos ao Prémio Gabriel Garcia Márquez de Jornalismo

Por Lusa | 01:34

Portugal está representado nas quatro dezenas de trabalhos jornalísticos nomeados para a VI edição do Prémio Gabriel García Márquez de Jornalismo, publicados em meios de comunicação de 13 países, informaram os organizadores na quinta-feira.

No total foram apresentados 1.714 trabalhos jornalísticos. Ao fim de três rondas de análise, o júri selecionou os 40 trabalhos.

Entre os nomeados, que incluem jornalistas e equipas de jornalistas do México, da Espanha, de El Salvador, de Portugal, do Brasil, da Venezuela, da Colômbia, dos EUA, do Peru, do Paraguai, do Reino Unido, da Costa Rica e da Argentina, estão os três finalistas das quatro categorias do Prémio.