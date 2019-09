Portugal entre os países que mais precisa de reformas no mercado de trabalho -- Moody's

Portugal está entre os países da União Europeia (UE) com mais "falhas" nas reformas do mercado de trabalho, em conjunto com Espanha, Itália e França, de acordo com um relatório da Moody's.

A agência de 'rating' revelou que o fraco ritmo das reformas estruturais está a prejudicar as perspetivas de crescimento em muitos países europeus, adiantando que "a maioria das necessidades permanece concentrada na periferia" da UE.

"Enquanto países como os nórdicos ou o Reino Unido apresentam necessidades relativamente limitadas no que diz respeito às reformas do mercado de trabalho, tendo em conta as que foram implementadas há décadas, as falhas em Espanha, França, Itália e Portugal são muito maiores, apesar das ações tomadas desde a crise soberana da zona euro. As necessidades em Itália são particularmente pronunciadas", adiantou a Moody's no mesmo comunicado.