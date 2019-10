Portugal Fashion: Katty Xiomara cria peças recicladas para 2020 e anuncia aposta no 'ecodesign'

A criação de peças multifuncionais e a reformulação de roupas antigas foram as fórmulas que a 'designer' Katty Xiomara introduziu na coleção apresentada na quarta-feira à noite no Porto, anunciando a aposta no 'ecodesign'.

Foi ao som de 'Hurt,' de John Cash, e de "Fifteen feet of pure white snow", de Nick Cave and the Bad Seeds, que Katty Xiomara apresentou na Tipografia do Conto (Porto) a coleção "After now", um trabalho com preocupações ambientais e que a própria criadora garante que vai marcar uma viragem na sua carreira de 'designer', revelou hoje aos jornalistas.

Xiomara apresentou uma coleção mais sustentável com peças reutilizadas, recicladas e multifuncionais, que se transformam em novas peças com a ajuda dum simples botão ou dum cinto.