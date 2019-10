Portugal Fashion: 'Princesa do punk' alemã homenageada em desfile de 'designer' francês

O 'designer' francês Nicolas Lecourt Mansion encerrou o segundo dia do 45.º Portugal Fashion com "Glória", uma coleção de homenagem à "princesa do punk" alemã Gloria von Thurn und Taxis, enchendo a principal sala da Alfândega do Porto.

A segunda noite da Semana da Moda do Porto, esta quinta-feira, começou a aquecer com as coleções dos 'designers' portugueses Inês Torcato e Luís Buchinho, inspirados nos temas dos direitos e deveres humanos e na sustentabilidade, respetivamente, e encerrou com a coleção "Gloria", do jovem criador francês de 26 anos que trouxe à passarela modelos femininos e transexuais porque luta pela igualdade de género.

Nicolas Lecourt Mansion ganhou o Prémio ANDAM 2019 Creative label, e trouxe ao Porto 18 coordenados da coleção Gloria, para homenagear a "princesa do punk", que tinha um "estilo explosivo", contou à Lusa o 'designer', referindo que se focou em criar "peças para a noite" que podem ser usadas por "qualquer corpo".