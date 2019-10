Portugal Fashion: Regresso ao Porto para 30 desfiles da Alfândega a Serralves

O evento de moda Portugal Fashion regressa ao Porto esta quarta-feira, e os 30 desfiles de criadores portugueses e jovens 'designers' internacionais acontecem entre Alfândega, Casa de Serralves e Tipografia do Conto até sábado, dia 26.

A 45.ª edição do Portugal Fashion (PF) traz algumas novidades, com destaque para a coleção "After Now" da 'designer' Katty Xiomara, a ser apresentada numa antiga oficina de artes gráficas, transformada no 'design' hotel Tipografia do Conto.

Outros dos destaques desta 45.ª edição do PF é a dupla Marques'Almeida, que vai desfilar na Casa de Serralves, e a apresentação da coleção do criador francês Nicolas Lecourt Mansion, responsável pelo encerramento do segundo dia do evento de moda no Porto.