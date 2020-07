Portugal foi penalizado pelo Reino Unido por "falar a verdade", diz presidente do Turismo do Algarve

O presidente do Turismo do Algarve considerou esta sexta-feira que Portugal foi "penalizado por falar a verdade" relativamente aos novos casos de covid-19, um dos critérios que levou à exclusão do país de um corredor aéreo com o Reino Unido.

"Fomos penalizados, claramente, por falarmos verdade. Quando comparamos o número de testes por 100 mil habitantes dos diferentes países percebemos que há países que foram privilegiados nesta nova condição que testam três, quatro vezes menos do que Portugal", afirmou João Fernandes.





"Lamentamos, é profundamente injusta a decisão", disse à CMTV o presidente do Turismo do Algarve. "Não faz sentido uma vez que este é o país que mais testa", sublinhou, dizendo ainda que a decisão não foi tomada com base em factos.A embaixada britânica emitiu ainda esta sexta-feira um comunicado onde justifica a decisão