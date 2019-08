Portugal já recebeu de Bruxelas mais de 9 ME até junho no âmbito do PT 2020

A Comissão Europeia já transferiu para Portugal, até ao final de junho, 9.068 milhões de euros, como resultado das execuções financiadas pelos fundos afetos ao Portugal 2020, mais de um terço do valor programado, foi anunciado.

"Até ao final de junho de 2019, foram transferidos 9.068 milhões de euros para Portugal pela Comissão Europeia (CE), como resultado da execução das operações financiadas pelos fundos europeus afetos ao Portugal 2020. A CE já transferiu para Portugal mais de um terço do valor programado no Portugal 2020 (34,8%)", lê-se no último Boletim Informativo dos Fundos da União Europeia.

De acordo com este documento, Portugal mantém-se como o país que recebeu o maior montante de pagamentos entre os Estados-membros com envelopes financeiros acima de sete mil milhões de euros.