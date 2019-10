Portugal na Ronda de Elite de qualificação para Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal qualificou-se hoje para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial de 2020, ao golear a Alemanha por 5-0, na segunda jornada do Grupo 8 da Ronda Principal, em Viseu.

Depois do 4-0 à Letónia, na quinta-feira, os campeões da Europa, que ao intervalo já venciam por 2-0, superaram os germânicos com golos de Fábio Cecílio (16 minutos), Pedro Cary (17) e Cardinal (24, 39 e 40).

Na classificação, Portugal soma os mesmos pontos da também apurada República Checa, frente à qual decidirá o vencedor do agrupamento, no domingo. A Alemanha e a Letónia, goleada por 7-1 pelos checos, estão a zero e fora do Europeu de 2020.