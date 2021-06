Fernando Santos aposta no mesmo onze que venceu a Hungria para o jogo com a Alemanha

Ao minuto Atualizado a 19 de jun de 2021 | 15:52

15:51 | 19/06 Fernando Santos aposta no mesmo onze Fernando Santos aposta no mesmo onze que venceu a Hungria para o duelo desta tarde frente à Alemanha na Allianz Arena.



A partida está marcada para as 17h00.



Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota; Cristiano Ronaldo



Onze da Alemanha: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz

15:21 | 19/06 Portugal chega ao estádio Allianz Arena A Seleção nacional chegou ao estádio perto das 15h15.

15:14 | 19/06 Partida da Seleção nacional até ao Allianz Arena Vários adeptos apoiaram este sábado a Seleção portuguesa à saída do hotel onde estão instalados até rumarem à Allianz Arena, onde a equipa orientada por Fernando Santos vai defrontar a Alemanha.

O jogo é a contar para o grupo F do Euro 2020. Está marcado para as 17h00.