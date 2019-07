Portugal perde com o Egito e termina Mundial sub-21 de andebol em quarto

Portugal perdeu hoje com o Egito por 37-27 e terminou o Mundial de andebol de sub-21 em quarto lugar, falhando a hipótese de igualar a sua melhor classificação de sempre.

Depois de no sábado perder com a Croácia, que ainda hoje discutirá o título mundial com a França, Portugal ficou relegado para a discussão do último lugar do pódio, mas o Egito esteve sempre melhor.

No jogo de hoje, no Complexo Desportivo As Travesas, em Vigo, Portugal, orientado por Nuno Santos, já perdia ao intervalo, mas apenas com uma desvantagem de dois golos (17-15), que os egípcios aumentaram na segunda metade.