Portugal poderá reforçar missão de paz no Mali com seis militares e avião em 2020 -- CEMGFA

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Silva Ribeiro, disse hoje à agência Lusa que Portugal poderá enviar seis militares e um avião C-295 da Força Aérea para o Mali durante seis meses no próximo ano.

O almirante António Silva Ribeiro declarou à Lusa que Portugal vai manter no próximo ano e, possivelmente, reforçar a presença na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali (MINUSMA), que conta com dois oficiais portugueses no quartel-general.

"Tudo indica que, se for aprovado, Portugal terá de 15 de maio a 15 de novembro, um reforço com a presença de um avião C-295 da Força Aérea e de seis militares" para o apoio à MINUSMA, declarou António Silva Ribeiro, em entrevista à Lusa na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.